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Старыкевич Григорий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Старикевич Павел Григорьев

Мать: не указана

Смерть
1806
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