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Керженкова Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керженков (?) Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Керженкова) Епистимия Михайловна

Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Керженкова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Керженков (?) Никита Михайлович

Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1771

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