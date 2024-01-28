Керженкова Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Керженкова) Епистимия Михайловна
Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Керженкова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Керженков (?) Никита Михайлович
Отец ребёнка: Керженков (?) Михаил Гаврилович
Смерть
1771