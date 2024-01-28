Керженков (?) Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Керженкова) Епистимия Михайловна
Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Керженкова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Керженков (?) Никита Михайлович
Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна
Смерть
1765