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Керженков (?) Михаил Гаврилович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керженкова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Керженкова) Епистимия Михайловна

Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Керженкова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Керженков (?) Никита Михайлович

Мать ребёнка: Керженкова Ксения Гавриловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1765

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