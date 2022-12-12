Григорьев Антон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Антон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1911 ст.

Дочь: Григорьева Галина Антоновна

Мать ребёнка: Григорьева Анастасия Алексеевна

Запись о рождении и крещении сделана в метрической книге церкви слободы Ольховатки Харьковской губернии.
Место жительства
1911 ст.
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Мещанин города Старый Оскол Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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