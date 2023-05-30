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Григорьев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.

Сын: Григорьев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Григорьева Ольга Ивановна

Место жительства
1896 ст.
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.

Дочь: Григорьева Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьева Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно