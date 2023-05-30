Григорьев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1896 ст.
Сын: Григорьев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьева Ольга Ивановна
Место жительства
1896 ст.
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.
Дочь: Григорьева Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьева Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно