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Попов Иван Фёдорович

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

27.06.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1880 ст.

Отец: Попов Фёдор Семёнович

Мать: Попова Мария Семёновна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
27.01.1899 ст.

Жена: Попова (Березова) Марфа Михайловна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Дочь: (Попова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Березова) Марфа Михайловна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.

Дочь: (Попова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Березова) Марфа Михайловна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова (Березова) Марфа Михайловна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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