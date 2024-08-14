Попова (Березова) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
27.01.1899 ст.
Муж: Попов Иван Фёдорович
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.
Дочь: (Попова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.
Дочь: (Попова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно