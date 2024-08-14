Попова (Березова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Березова) Марфа Михайловна

Попова (Березова) Марфа Михайловна

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Березов Михаил Фёдорович

Мать: Березова (Сидорова) Евдокия Устиновна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
27.01.1899 ст.

Муж: Попов Иван Фёдорович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Дочь: (Попова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.09.1902 ст.

Дочь: (Попова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Фёдорович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.