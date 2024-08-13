Власова (Власова) Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Власова (Власова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Власова (Власова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Павлович
Смерть
1867