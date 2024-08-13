Власова (Власова) Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Власов Павел Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Власова (Власова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Власова (Власова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1867
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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