Власов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Власов Павел Родионович
Мать: Власова (Власова) Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Власова (Власова) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Власова (Власова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична