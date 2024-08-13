Власов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Иван Павлович

Власов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Власов Павел Родионович

Мать: Власова (Власова) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Сын: Власов Василий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Рождение ребёнка
1847

Сын: Власов Павел Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Власов Василий Иванович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Власова (Власова) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Власова (Власова) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Параскева Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.