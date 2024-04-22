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Иван Евсеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.01.1820 ст.

Дата смерти

12.03.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1820 ст.

Отец: Евсей Демидов

Мать: Анисья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
20.01.1820 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
12.03.1820 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
13.03.1820 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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