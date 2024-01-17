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Ковтуненко Лилия Александровна
Ковтуненко Лилия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ковтуненко Александр Гаврилович
1919 г.р.
Мать
Ковтуненко Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ковтуненко Александр Гаврилович
Мать:
Ковтуненко Пелагея
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