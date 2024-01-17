Ковтуненко Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Василий Александрович

Отец ребёнка: Ковтуненко Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Павел Александрович

Отец ребёнка: Ковтуненко Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Лилия Александровна

Отец ребёнка: Ковтуненко Александр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтуненко Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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