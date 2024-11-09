Бәдерниса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бәдерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнапбика

Отец ребёнка: Низаметдин

Кукча, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдин

Рождение ребёнка
1899

Сын: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Отец ребёнка: Низаметдин

Смерть
Неизвестно

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