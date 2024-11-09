Бәдерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнапбика
Отец ребёнка: Низаметдин
Кукча, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низаметдин
Рождение ребёнка
1899
Сын: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович
Отец ребёнка: Низаметдин
Смерть
Неизвестно