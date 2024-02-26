Винтор Ямилия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винтор Ямилия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1926

Сын: Винтор Александр Иванович

Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винтор Лукерья Иввновна

Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винтор Николай Иванович

Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винтор Вера Иванович

Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович

Смерть
Неизвестно
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