Винтор Ямилия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1926
Сын: Винтор Александр Иванович
Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винтор Лукерья Иввновна
Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винтор Вера Иванович
Отец ребёнка: Винтор Иван Христианович
Смерть
Неизвестно