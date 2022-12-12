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Разинькин Антон Иванов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Разинькин Иван Филиппов

Мать: Разинькина Агафия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Разинькин Петр Антонов

Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Разинькин Ермолай Антонов

Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.

Дочь: Разинькина Авдотья Антонова

Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Разинькина Мария Антонова

Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Евгения Филиппова

Смерть
Между 1834 и 1851
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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