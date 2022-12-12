Разинькин Антон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Разинькин Ермолай Антонов
Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.
Дочь: Разинькина Авдотья Антонова
Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Разинькина Мария Антонова
Мать ребёнка: Разинькина Евгения Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1851