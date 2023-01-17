Разинькина Евгения Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Разинькин Ермолай Антонов
Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.
Дочь: Разинькина Авдотья Антонова
Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Разинькина Мария Антонова
Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816