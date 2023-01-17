Разинькина Евгения Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Евгения Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Разинькин Петр Антонов

Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Разинькин Ермолай Антонов

Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1802 ст.

Дочь: Разинькина Авдотья Антонова

Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Разинькина Мария Антонова

Отец ребёнка: Разинькин Антон Иванов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Антон Иванов

Смерть
После 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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