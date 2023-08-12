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Белко Домна Андреевна

Место рождения

Кривые Озерки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

23.11.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Белко Нил Иванович

Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.

Дочь: Белко Ульяна Ниловна

Отец ребёнка: Белко Нил Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.

Дочь: Белко Марфа Ниловна

Отец ребёнка: Белко Нил Иванович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.11.1899 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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