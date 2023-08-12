Белко Домна Андреевна
Место рожденияКривые Озерки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти23.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Муж: Белко Нил Иванович
Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.
Дочь: Белко Ульяна Ниловна
Отец ребёнка: Белко Нил Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.
Дочь: Белко Марфа Ниловна
Отец ребёнка: Белко Нил Иванович
Смерть
23.11.1899 ст.