Белко Нил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Жена: Белко Домна Андреевна
Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.
Дочь: Белко Ульяна Ниловна
Мать ребёнка: Белко Домна Андреевна
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.
Дочь: Белко Марфа Ниловна
Мать ребёнка: Белко Домна Андреевна
Бракосочетание
09.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.
Сын: Белко Иван Нилович
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1907 ст.
Сын: Белко Семён Нилович
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.
Дочь: Белко Христиния Ниловна
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Дочь: Белко Зинаида Ниловна
Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно