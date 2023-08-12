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Белко Нил Иванович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Жена: Белко Домна Андреевна

Ловец, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1892 ст.

Дочь: Белко Ульяна Ниловна

Мать ребёнка: Белко Домна Андреевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1894 ст.

Дочь: Белко Марфа Ниловна

Мать ребёнка: Белко Домна Андреевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.01.1900 ст.

Жена: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.

Сын: Белко Николай Нилович

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.

Сын: Белко Григорий Нилович

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.

Сын: Белко Иван Нилович

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1907 ст.

Сын: Белко Семён Нилович

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.

Дочь: Белко Христиния Ниловна

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Дочь: Белко Зинаида Ниловна

Мать ребёнка: Белко (Лупанова) Наталья Алексеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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