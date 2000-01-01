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Маринин Григорий Сергеев
Маринин Григорий Сергеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Маринин Сергей Матвеев
Вычислено 1813 г.р.
Мать
Маринина Александра Сергеева
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Маринин Сергей Матвеев
Мать:
Маринина Александра Сергеева
Смерть
1842
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