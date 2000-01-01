Маринин Григорий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Григорий Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Маринин Сергей Матвеев

Мать: Маринина Александра Сергеева

Смерть
1842
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