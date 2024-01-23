Хрулёв Пармен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Пармен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Хрулёв Владимир Парменович

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.

Дочь: Ионова (Хрулёва) Елизавета Парменовна

Мать ребёнка: Хрулёва Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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