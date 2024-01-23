Хрулёв Пармен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Хрулёв Владимир Парменович
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1893 ст.
Дочь: Ионова (Хрулёва) Елизавета Парменовна
Мать ребёнка: Хрулёва Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно