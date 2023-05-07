Белов Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Андреева Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1879
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Крещение Дмитровского уезда, Успенская, села Подсосенья церковь.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зыкова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Корнилова Степанида(Стефанида) Ефимовна(Евфимиева)
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Сергиево-посадская меш.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно