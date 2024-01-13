Белова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Андреева Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
23.01.1879
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Крещение Дмитровского уезда, Успенская, села Подсосенья церковь.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зыкова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Корнилова Степанида(Стефанида) Ефимовна(Евфимиева)
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Сергиево-посадская меш.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно