Белова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Андреева Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1879

Сын: Белов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Крещение Дмитровского уезда, Успенская, села Подсосенья церковь.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зыкова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Корнилова Степанида(Стефанида) Ефимовна(Евфимиева)

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Сергиево-посадская меш.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверьянова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Белов Ефим Григорьевич

Высоково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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