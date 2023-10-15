Серебрякова (Турчина) Марфа Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Турчина) Марфа Артемьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Турчин Артемий Матвеевич

Мать: Турчина (Никитина) Евдокия Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Серебряков Федор Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Серебряков Ермило Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Серебряков Нефед Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Серебрякова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Грехова (Серебрякова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
1795

Сын: Серебряков Федор Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Серебрякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Серебряков Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-48об

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