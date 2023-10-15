Серебрякова (Турчина) Марфа Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Серебряков Федор Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Серебряков Ермило Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Серебряков Нефед Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Серебрякова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Грехова (Серебрякова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
1795
Сын: Серебряков Федор Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-48об
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Серебрякова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-49л
Рождение ребёнка
1800
Сын: Серебряков Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
ГАСО, 24-25-330-48об