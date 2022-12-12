Антюшева Марья Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смерти10.09.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Антюшев Михаил
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Антюшев Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Антюшев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антюшев Михаил
Смерть
10.09.1876 ст.