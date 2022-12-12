Антюшева Марья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюшева Марья Софронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

10.09.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Антюшев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Антюшев Михаил

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Антюшев Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Антюшев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюшев Михаил

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.09.1876 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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