Николай Филиппов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти17.11.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Моисей Николаев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1813
Сын: Потап Николаев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1834
Причина смерти: от натуральной болезни