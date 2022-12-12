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Николай Филиппов

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Место рождения

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

17.11.1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Филипп

Мать: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моисей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Аняково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Анисово
Рождение ребёнка
1813

Сын: Потап Николаев

Мать ребёнка: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.11.1834
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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