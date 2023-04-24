Потап Николаев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Николай Филиппов
Мать: не указана
Место жительства
1824
переведен в д. Анекова Ельнинский уезд из № 8 д. Самолюбовка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кузьма Потапов
Мать ребёнка: Стефанида
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида
Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно