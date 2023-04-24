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Потап Николаев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Николай Филиппов

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1824
переведен в д. Анекова Ельнинский уезд из № 8 д. Самолюбовка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузьма Потапов

Мать ребёнка: Стефанида

д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида

Место жительства
Неизвестно
д. Анеково, Болтутинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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