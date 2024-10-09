Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1851 и 1853 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1853

Сын: Молчанов Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Станки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской Губерніи, Гжатскаго уѣзда, Вырубовской волости, деревни Становъ
Рождение ребёнка
1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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