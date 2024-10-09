Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1853
Сын: Молчанов Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Станки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской Губерніи, Гжатскаго уѣзда, Вырубовской волости, деревни Становъ
Рождение ребёнка
1860
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно