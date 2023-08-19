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Молчанов Василий Семёнов

Место рождения

Станки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Семён

Мать: не указана

Станки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.09.1883

Жена: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.1884

Дочь: Ананьева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Захарова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1888

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1898

Дочь: Молчанова Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1899

Дочь: Молчанова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Молчанов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна

Смерть
04.06.1916
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