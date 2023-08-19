Молчанов Василий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти04.06.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.1883
Рождение ребёнка
03.07.1884
Дочь: Ананьева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Захарова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1888
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1898
Дочь: Молчанова Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1899
Дочь: Молчанова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1901
Сын: Молчанов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова Евгения Алексеевна
Смерть
04.06.1916