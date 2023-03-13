Горшенина Агриппина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Горшенинъ Никита
Отец ребёнка: Горшенинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
?.01.1898
Сын: Горшенинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Никифоръ