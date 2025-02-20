Прасковья Онуфриева
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Онуфрий Сидоров
Место жительства
С 1786
куплена с матерью и сестрами у помещика Дубасова
Бракосочетание
Около 1790
Муж: Емельян Павлов
в Иверовское
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ларион Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Павлов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья (Евдокия) Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Павлов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Емельян Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Павлов
Иворовское
Рождение ребёнка
01.04.1801 ст.
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Павлов
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-913?lang=ru&i=255&cc=1921824 солдатка Евдокия Онуфриева
Рождение ребёнка
31.10.1803 ст.
Сын: Аникий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Павлов
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFY-LMR?lang=ru&i=375&cc=1921824 (имя записано не понятно Амплий?)
Рождение ребёнка
07.11.1805 ст.
Сын: Лазарь Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Павлов
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQBX?lang=ru&i=513&cc=1921824
Смерть
Неизвестно