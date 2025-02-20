Прасковья Онуфриева 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Онуфриева

Место рождения

Ермачево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Онуфрий Сидоров

Мать: Марфа Меркурьева Николаева

Ермачево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1786
Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
куплена с матерью и сестрами у помещика Дубасова
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Емельян Павлов

в Иверовское
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ларион Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья (Евдокия) Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Емельян Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Иворовское
Рождение ребёнка
01.04.1801 ст.

Дочь: Марья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-913?lang=ru&i=255&cc=1921824 солдатка Евдокия Онуфриева
Рождение ребёнка
31.10.1803 ст.

Сын: Аникий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFY-LMR?lang=ru&i=375&cc=1921824 (имя записано не понятно Амплий?)
Рождение ребёнка
07.11.1805 ст.

Сын: Лазарь Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Павлов

Иверовское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQBX?lang=ru&i=513&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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