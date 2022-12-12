Нестеров Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Нестеров Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Нестеров Степан Федорович
Мать ребёнка: Нестерова Любовь Тимофеевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Двойных Анна Федоровна
Мать ребёнка: Нестерова Любовь Тимофеевна
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780