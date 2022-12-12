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Нестеров Федор Гаврилович

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Место рождения

Лыткино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Нестеров Гавриил

Мать: не указана

Лыткино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Нестеров Степан Федорович

Мать ребёнка: Нестерова Любовь Тимофеевна

Лыткино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Двойных Анна Федоровна

Мать ребёнка: Нестерова Любовь Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Любовь Тимофеевна

Смерть
1780
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