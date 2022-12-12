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Нестеров Степан Федорович

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Место рождения

Лыткино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Нестеров Федор Гаврилович

Мать: Нестерова Любовь Тимофеевна

Лыткино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Нестеров Иван Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Чеглокова Марфа Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Нестеров Никита Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Нестеров Самсон Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Нестеров Андрей Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Анисья Ульяновна

Смерть
1770
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