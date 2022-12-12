Нестеров Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Чеглокова Марфа Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нестеров Никита Степанович
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Нестеров Самсон Степанович
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Нестеров Андрей Степанович
Мать ребёнка: Нестерова Анисья Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770