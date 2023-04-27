Каташ Домна Андриановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти26.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенищева (Каташ) Еликонида Капитоновна
Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Каташ Артамон Капитонович
Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович
Смерть
26.12.1893