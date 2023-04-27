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Каташ Домна Андриановна

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

26.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голенищева (Каташ) Еликонида Капитоновна

Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1842

Сын: Каташ Иван Капитонович

Отец ребёнка: не указан

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Каташ Иван Капитонович

Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Каташ Артамон Капитонович

Отец ребёнка: Каташ Капитон Петрович

Смерть
26.12.1893

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