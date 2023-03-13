(Любимова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Любимова) Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1808

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808

Отец: Любимовъ Михаилъ

Мать: Любимова Аксинья

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