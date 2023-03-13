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(Любимова) Алена
(Любимова) Алена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1808
Пол
Женский
Отец
Любимовъ Михаилъ
1787 г.р.
Мать
Любимова (Горшенина) Аксинья
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1808
Отец:
Любимовъ Михаилъ
Мать:
Любимова Аксинья
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