Любимова (Горшенина) Аксинья
Место рождения
Дата рождения18.01.1788
Дата смерти24.03.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1788
Отец: Горшенинъ Захаръ
Мать: Горшенина Варвара
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.05.1808
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Любимовъ Егоръ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
31.10.1814
Сын: Любимовъ Кузьма
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кулакова Надежда
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.08.1815
Дочь: Любимова Авдотья
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Колбанова Салманида
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сошникова Марфа
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.01.1820
Дочь: Любимова Татьяна
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Любимовъ Андрей
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полубоярова Екатерина
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Смерть
24.03.1842