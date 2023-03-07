Любимова (Горшенина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Горшенина) Аксинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.01.1788

Дата смерти

24.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1788

Отец: Горшенинъ Захаръ

Мать: Горшенина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
25.05.1808

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1810

Сын: Любимовъ Егоръ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1814

Сын: Любимовъ Кузьма

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кулакова Надежда

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1815

Дочь: Любимова Авдотья

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Колбанова Салманида

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сошникова Марфа

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1820

Дочь: Любимова Татьяна

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Любимовъ Андрей

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1824

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полубоярова Екатерина

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.03.1842
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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