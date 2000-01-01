Васнецова (Двинянинова) Рахиль Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Двинянинова) Рахиль Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Васнецов Василий Ильич

Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Плетнева Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Блинова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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