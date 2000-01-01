Васнецова (Двинянинова) Рахиль Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Плетнева Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Блинова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Васнецов Илья Иванович
Работа или профессия
Неизвестно