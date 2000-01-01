Васнецов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Васнецов Иван Гаврилович
Мать: Васнецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Плетнева Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Блинова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Воскресенское Орл. у. с 1850
Смерть
1874