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Васнецов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Васнецов Иван Гаврилович

Мать: Васнецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Васнецов Василий Ильич

Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Плетнева Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Блинова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Васнецова Рахиль Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Воскресенское Орл. у. с 1850
Смерть
1874
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