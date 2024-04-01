Марков Михайло Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1780
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Алексей Казак Р. Медвежьего Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Марков Егор Казак Р. Медвежьего Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Марков Андрей Казак Р. Медвежьего Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно