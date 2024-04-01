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Марков Михайло Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1780

Отец: Марков Степан Данилов

Мать: Маркова (Грудинина) Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Сергей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Алексей Казак Р. Медвежьего Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Марков Егор Казак Р. Медвежьего Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Марков Андрей Казак Р. Медвежьего Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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