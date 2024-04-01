Марков Егор Казак Р. Медвежьего Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Марков Михайло Степанов
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
22.01.1828
м. 20 ж. 22
Рождение ребёнка
?.01.1830
Дочь: (Маркова) Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова
Рождение ребёнка
03.10.1835
Дочь: (Миронова) Пелагия Егорова
Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова
Рождение ребёнка
?.01.1837
Дочь: (Маркова) Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова
Смерть
До 1844