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Марков Егор Казак Р. Медвежьего Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Марков Михайло Степанов

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
22.01.1828

Жена: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова

м. 20 ж. 22
Рождение ребёнка
?.01.1830

Дочь: (Маркова) Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова

Рождение ребёнка
03.10.1835

Дочь: (Миронова) Пелагия Егорова

Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова

Рождение ребёнка
?.01.1837

Дочь: (Маркова) Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Маркова (Сотникова) Ирина Сильверстова

Смерть
До 1844

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