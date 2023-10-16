Закиров Наиль Якупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакиров Наиль Якупович

Закиров Наиль Якупович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1950

Отец: Закиров Якуп Сулейманович

Мать: Закирова Асия

Рождение ребёнка
12.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1986

Дочь: Землянская Диана Наильевна

Мать ребёнка: Закирова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close