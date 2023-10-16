Закиров Наиль Якупович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1950
Отец: Закиров Якуп Сулейманович
Мать: Закирова Асия
Рождение ребёнка
12.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1986
Дочь: Землянская Диана Наильевна
Мать ребёнка: Закирова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно