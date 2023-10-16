Закирова (Ершова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Ершова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1952

Отец: Ершов Василий Иванович

Мать: Ершова Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Наиль Якупович

Рождение ребёнка
26.04.1986

Дочь: Землянская Диана Наильевна

Отец ребёнка: Закиров Наиль Якупович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Наиль Якупович

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