Закирова (Ершова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1952
Отец: Ершов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Наиль Якупович
Рождение ребёнка
26.04.1986
Дочь: Землянская Диана Наильевна
Отец ребёнка: Закиров Наиль Якупович
Бракосочетание
Неизвестно