Прилучная Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1930

Муж: Прилучный Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Фёдорович

Предположительно родился в Москве
Место жительства
Около 1930
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Прилучный Олег Васильевич

Отец ребёнка: Прилучный Василий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
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