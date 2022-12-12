Прилучная Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Фёдорович
Предположительно родился в Москве
Место жительства
Около 1930
Рождение ребёнка
1937
Сын: Прилучный Олег Васильевич
Отец ребёнка: Прилучный Василий Фёдорович