Савенкова (Пырьева) Пелагея Игнатьевна
Место рожденияПолетаево, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.
Дочь: (Савинкова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.
Дочь: (Савинкова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.
Сын: Савинков Николай Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
15.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович
крёстный: Киселёвского посёлка Михаил Павлович Уржумцев.
Смерть
Неизвестно