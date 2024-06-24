Савенкова (Пырьева) Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова (Пырьева) Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Полетаево, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Муж: Савинков Иван Фёдорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.

Дочь: (Савинкова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1900 ст.

Дочь: (Савинкова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Сын: Савинков Николай Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1905 ст.

Сын: Савинков Иван Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Фёдорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
крёстный: Киселёвского посёлка Михаил Павлович Уржумцев.
Смерть
Неизвестно

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