Юртаев Спиридон Никититович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Спиридон Никититович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Юртаева Пелагея ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
(Юртаева) Матрена Спиридоновна1895 г.р.
Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович12.05.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Юртаева) Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: Юртаева Пелагея Павловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович

Мать ребёнка: Юртаева Пелагея Павловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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