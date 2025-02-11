Юртаев Спиридон Никититович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Юртаева Пелагея ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
(Юртаева) Матрена Спиридоновна1895 г.р.
Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович12.05.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юртаева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Юртаева) Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: Юртаева Пелагея Павловна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович
Мать ребёнка: Юртаева Пелагея Павловна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно