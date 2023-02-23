Юртаева Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрена Спиридоновна

Отец ребёнка: Юртаев Спиридон Никититович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович

Отец ребёнка: Юртаев Спиридон Никититович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Спиридон Никититович

Смерть
Неизвестно
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