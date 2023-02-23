Юртаева Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрена Спиридоновна
Отец ребёнка: Юртаев Спиридон Никититович
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Юртаев Яков (Иаков) Спиридонович
Отец ребёнка: Юртаев Спиридон Никититович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно