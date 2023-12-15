Заздравных Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Заздравных Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Заздравных Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
28.03.1955
Сын: Заздравных Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Заздравных Мария Емельяновна
Смерть
Неизвестно