Заздравных Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заздравных Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Заздравных Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Заздравных Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
28.03.1955

Сын: Заздравных Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Заздравных Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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