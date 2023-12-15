Заздравных Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заздравных Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Заздравных Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Заздравных Алексей Егорович

Рождение ребёнка
28.03.1955

Сын: Заздравных Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Заздравных Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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