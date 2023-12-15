Заздравных Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Заздравных Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Заздравных Алексей Егорович
Рождение ребёнка
28.03.1955
Сын: Заздравных Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Заздравных Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно