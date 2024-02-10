Шмакова (Криницына) Пелагея Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Криницына) Пелагея Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криницын Евфим Зотович

Мать: Криницына -- Феодора Семеновна

Поручитель
17.02.1902
https://drive.google.com/file/d/1u5XqrPvfTmURkX1k7g033V_scx14cagH/view?usp=sharing
Бракосочетание
06.11.1902

Муж: Шмаков Василий Константинович

https://drive.google.com/file/d/1SH97oeaicwu-Q8_FfYgzrq7ivuQMRcNQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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