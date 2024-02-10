Шмакова (Криницына) Пелагея Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поручитель
17.02.1902
https://drive.google.com/file/d/1u5XqrPvfTmURkX1k7g033V_scx14cagH/view?usp=sharing
Бракосочетание
06.11.1902
https://drive.google.com/file/d/1SH97oeaicwu-Q8_FfYgzrq7ivuQMRcNQ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно