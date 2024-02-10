Криницына -- Феодора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти15.11.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова (Криницына) Пелагея Евфимовна
Отец ребёнка: Криницын Евфим Зотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1900
https://drive.google.com/file/d/16Ar6-VBrYPNkLU-sRomi8Lr1JbP-k2yL/view?usp=sharing