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Криницына -- Феодора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

15.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова (Криницына) Пелагея Евфимовна

Отец ребёнка: Криницын Евфим Зотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криницын Евфим Зотович

Смерть
15.11.1900
https://drive.google.com/file/d/16Ar6-VBrYPNkLU-sRomi8Lr1JbP-k2yL/view?usp=sharing

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