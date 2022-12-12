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Кузнецов Евсевий Степанович

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кузнецов Степан Артемьевич

Мать: Кузнецова Татьяна Васильевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Евсеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кузнецов Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецов Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Евсеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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