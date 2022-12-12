Кузнецов Евсевий Степанович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Евсеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецов Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно